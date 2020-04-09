Евросоюз выделит Украине более 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом

В конце марта в Евросоюзе обязались выделить Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Европейский Союз выделит Украине более 190 млн евро для удовлетворения неотложных потребностей в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи в микроблоге Twitter.

С целью поддержки шести стран инициативы "Восточное партнерство" для борьбы с коронавирусом будет направлено 962 миллиона евро.

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В этой связи, Украина получит более 190 млн евро. В частности, "средства будут направлены на укрепление устойчивости общества посредством оказания помощи уязвимым лицам, поддержки онлайн образования в переходный период, борьбы с дезинформацией".

Как сообщал УНИАН, 30 марта стало известно, что Европейский Союз выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Справка УНИАН. "Восточное партнерство" является политической инициативой, начало которой было положено на Пражском саммите в мае 2009 года, и которая направлена ​​на сближение с ЕС шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ. Это означает укрепление демократии и достижение стабильного и сбалансированного роста в интересах граждан.