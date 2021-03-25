В данный момент власть работает над новым пакетом программ для стимулирования экономического роста на 2021 и 2022 годы.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса является одной из главных задач, над которыми системно работает Офис президента. Об этом написал руководитель ОП Андрей Ермак в колонке для «НВ».

По его словам, кризисный 2020 Украина прошла с меньшими потерями, чем ряд других стран, в том числе и в сфере предпринимательства.

«Программа помощи по частичной безработице поддержала 365 тыс. работников МСБ и физических лиц-предпринимателей и помогла сохранить рабочие места. ФЛП и фермеров на период карантина частично освободили от уплаты налогов, штрафов и платы за аренду государственного или коммунального имущества. Успешно прошла программа единовременной поддержки ФЛП и наемных работников, которым перечислили по 8 тыс. гривен перед карантином. В ее рамках удалось охватить более полумиллиона человек», - рассказал Ермак.

В данный момент власть работает над новым пакетом программ для стимулирования экономического роста на 2021 и 2022 годы. В частности, в Офисе президента обратили внимание на жалобы предпринимателей на работников таможни и налоговой. Новые реформы движутся в направлении увеличения автоматизации и уменьшения человеческого фактора.

«Консультационная платформа «Дія.Бізнес» позволяет получить значительный объем полезной информации. Этот портал уже посетили 500 тыс. человек и 400 тыс. открыли личные кабинеты. Онлайн-сервис «Дія» позволяет быстро зарегистрировать новое предприятие. Половина ФЛП 2020 года открылась именно через «Дія». В будущем планируется вообще убрать человека из процесса регистрации ФЛП», - заявил глава ОП.

Еще одна цель правительства - увеличение экспорта до 2030 года в 2,5 раза, до 150-ти млрд. долларов в год. Планируется кардинально увеличить масштабы кредитования, страхования и гарантирования украинского экспорта, в том числе за счет работы Экспортно-кредитного агентства, которое полноценно заработало в прошлом году.

«Для системной работы над упрощением жизни небольшом бизнеса в прошлом году президент создал Совет содействия развитию малого предпринимательства. В каждой области из самых разных представителей бизнеса созданы рабочие группы. Их задача - постоянная коммуникация с представителями власти и совместное решение проблем малого и микробизнеса, которому до сих пор было сложнее объединиться и достучаться до высоких кабинетов», - отметил Ермак.

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Автор: Иван Бойко