В Украине завершают приложение кассовых аппаратов в смартфоне

Уже с 1 августа 2020 года продукт будет доступен для полноценного использования для всех желающих на бесплатной основе.

Министерство финансов Украины совместно с Государственной налоговой службой завершают подготовку к запуску бесплатного фискального приложения для программного регистратора расчетных операций (РРО), которое уже в ближайшее время начнет работу в тестовом режиме.

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Как сообщили в пресс-службе Минфина, в течение месяца представители бизнеса смогут ознакомиться с функционалом приложения в Электронном кабинете налогоплательщика, протестировать его и предоставить свои предложения по его усовершенствованию.

"Уже с 1 августа 2020 года продукт будет доступен для полноценного использования для всех желающих на бесплатной основе. В то же время, обязательным использование программного РРО для определенных видов деятельности 2-4 групп физических лиц-предпринимателей станет с 1 января 2021 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности, что позволит потребителям за считанные минуты проверить наличие выданного чека в базе данных налоговой.

При этом, в случае его отсутствия или выдачи чека с нарушением законодательства покупатель будет иметь право на возмещение части затрат на приобретение товара.

"С учетом мировых трендов диджитализации и тем более в условиях карантина запуск РРО в смартфоне является очень актуальным. Мы выходим на новый уровень администрирования. Это решение очень ожидается бизнесом, ведь значительно упрощает жизнь предпринимателям. Это фискальное приложение можно будет легко установить на любой смартфон, планшет или ноутбук. Уже в ближайшее время его можно будет протестировать", - цитирует пресс-служба министра финансов Сергея Марченко.

В Минфине добавили, что запуск продукта должен был состояться еще 19 апреля, но в связи с карантинными мероприятиями этот срок был перенесен, что дало возможность доработать интерфейс программного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категории использовать регистраторы расчетных операций (РРО). При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.

Также Рада приняла закон по детенизации расчетных операций, предполагающий внедрение механизма так называемого «кешбэка» - компенсации стоимости покупки свыше 850 грн покупателям в случае установления нарушения продавцом порядка проведения расчетов.

В марте этого года Рада приняла закон об ослаблении ряда норм налогового законодательства с целью поддержки налогоплательщиков на период карантина, введенного с целью противодействия распространению коронавируса COVID - 19, который в частности, предусматривает отсрочку обязательного внедрения программных регистраторов расчетных операций (РРО) для всех плательщиков единого налога на 2-4 группах до 1 апреля 2021 года.

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