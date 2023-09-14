На следующей неделе наличный курс доллара будет находиться в коридоре 36,80-37,80 грн/долл.

На следующей неделе ситуация на украинском валютном рынке может несколько измениться с учетом того, что Национальный банк Украины снизил ключевую ставку до 20%, а также с учетом ожидаемых изменений в валютном регулировании.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, отметив при этом, что курс доллара будет находиться в коридоре 36,80-37,80 грн/$. Что касается евро, то, по словам Лесового, здесь курс будет зависеть от Федеральной резервной системы США (от "международного курса"), который пока предсказать достаточно сложно. Банкир предполагает,что коридор евро немного расширится до 40-41,5 грн/€.

"Есть достаточно оснований считать, что в течение 18-24 сентября ситуация на наличном валютном рынке будет несколько "новой": после принятых решений 14 сентября по снижению учетной ставки и ожидаемых изменений в валютном регулировании, а также обнародованном новом инфляционном прогнозе наличный курс доллара будет находиться в коридоре 36,80-37,80 грн/$", - сказал эксперт.

Видео дня

Лесовой отметил, что после "безумного августа" на наличном рынке ситуация снова приобрела признаки стабильности и прогнозируемости. Весомым фактором, прежде всего стабилизировавшим спрос и предложение на наличные стало два оперативных и действенных решения НБУ: разрешение банкам продавать наличную валюту населению на сумму до 50 тыс. грн без указания причин или обстоятельств продажи, и реанимация депозитов с конвертацией - НБУ вдвое (до 200 тыс. грн) увеличил лимит приобретения населением безналичной валюты с последующим обязательным ее размещением на депозитах.

"Для регулятора было крайне важным в условиях закрытия нескольких сетевых обменных пунктов снизить ажиотаж граждан на валютные операции, и это удалось за считанные дни", - подчеркнул эксперт.

Среди других весомых факторов, которые будут формировать ситуацию на валютном рынке, Лесовой назвал развитие экономики страны.

"Это касается как крупных предприятий, так и активизации малого и среднего бизнеса: например, количество ФЛП уже более 2 млн, прирост составляет в среднем 25 тыс. субъектов предпринимательства в месяц (понимаем, что от роста бизнес-активности напрямую зависит объем налоговых отчислений в бюджет)", - пояснил банкир.

На ситуацию на валютном рынке влияют и объемы и своевременность макрофинансовой поддержки Украины, что позволяет покрывать часть расходов бюджета. Кроме этого, несмотря на длительный ракетный и шахедный террор портовой инфраструктуры, продолжается поиск решения для возобновления экспорта сельхозпродукции, что потенциально может дать Украине до $800 млн ежемесячно.

"Итак, как и месяц назад, на следующей неделе рынок будет "жить" ожиданиями дальнейшей либерализации, что должно воплотиться в возвращение плавающего курса валют. Однако глобальные (трендовые) изменения сейчас маловероятны", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 14 сентября, ослаб на 10 копеек – до 38,30 грн за доллар. Относительно евро курс гривни сегодня ослаб на 15 копеек и составляет 41,35 грн за евро.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 14 сентября, подорожал на 10 копеек – до 38,00 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,10 грн за евро.

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