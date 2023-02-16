На рынке вполне возможны ситуативные колебания с одномоментным ростом или уменьшением курса.

В течение 20-26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация, и наличный курс доллара будет в уже привычном промежутке – 39,5-41 грн/долл.

Об этом сообщил директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко в комментарии УНИАН.

"В то же время мы предполагаем, что на рынке вполне возможны ситуативные колебания с одномоментным ростом или уменьшением курса (то есть в течение одного банковского дня) на 0,1-0,3 грн за 1 долл., но в пределах указанного коридора", - отметил эксперт.

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Он напомнил, что в течение января-февраля на стабильность наличного курса валют влияет ряд факторов, в частности, сдержанная инфляция (в январе ее уровень не превысил 0,8%), политика НБУ по удержанию без изменений учетной ставки и официального курса валют, а также баланс между спросом и предложением на наличную валюту за счет внедренных "конвертационных" депозитных программ.

Также на стабильность наличного курса повлияли непрерывная макрофинансовая помощь в размере около 4 млрд долл. от стран-партнеров, экспортные поступления преимущественно от продажи зерновых, а также психологическая устойчивость общества к вызовам войны и героизм ВСУ в борьбе с врагом.

"Таким образом, на следующей неделе ситуация на валютном рынке вряд ли претерпит существенных изменений: наличный курс доллара не опустится ниже 39,5 грн и не "взлетит" выше 41 грн", - резюмировал Марченко.

Курс во время войны

Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл. С 21 мая 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

До полномасштабного вторжения России в Украину действовал плавающий курс гривни.

Прогнозы на февраль

Экономист Сергей Фурса отмечал, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

Директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл.

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