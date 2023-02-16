Курс наличного доллара в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек – до 39,60 грн за доллар.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне снизился на 15 копеек - до 42,15 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,10 грн/долл., евро – 41,15 грн/евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,65 грн.
Курс во время войны
Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл.
С 21 мая 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.
21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.
До полномасштабного вторжения России в Украину действовал плавающий курс гривни.
Что будет с курсом в феврале
Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.
Экономист Сергей Фурса отмечал, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.
Директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл.