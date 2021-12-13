Инвесторы не хотят рисковать своими деньгами, отметил эксперт.

Иностранные инвесторы не стремятся вкладывать свои средства в добычу полезных ископаемых в Украине по ряду причин.

Об этом во время пресс-конференции "Новая промышленная политика Украины: перспективы добычи и переработки лития и других важных ископаемых" заявил директор ООО "Геологическая сервисная компания ГСК" Алексей Фалькович.

По его словам, одной из главнейших проблем привлечения иностранных инвесторов в отрасль является то, что в Украине, кроме залежей железной руды, почти не используется международная система классификации и оценки месторождений.

"Мало того, что нужно геометризовать в пространстве само месторождение, нужно еще понимать, как эти руды можно добыть, как это можно обогатить и какой конечный продукт можно получить… В Украине, к сожалению, месторождения не подготовлены. Ни один нормальный зарубежный инвестор не зайдет в Украину и не вложит свои деньги, потому что у нас нет месторождений, оцененных по международным стандартам, они не понимают ту классификацию, которая принята у нас", – сказал он.

Еще одним сдерживающим фактором является норма законодательства, которая сковывает инвесторов в сроках реализации проектов.

Читайте такжеВкладывать деньги придется на свой страх и риск: одной из валют пророчат подорожание в 10 раз"Наше законодательство гласит о том, что, получив лицензию на добычу, в течение трёх лет, это в Кодексе о недрах написано, вы должны приступить к добыче, то есть, к эксплуатации. Фактически за три года это невозможно. Рудный объект готовится к эксплуатации, если нормально его готовить, минимум пять лет. Через три года возникает коллизия – необходимо переделывать программу работ, а лицензию могут приостановить, лицензию могут вообще отобрать. Какой зарубежный инвестор, да и наш тоже, будет рисковать своими деньгами?", – сказал он.

Напомним, в мае этого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров планирует в будущем подписывать с частными инвесторами соглашения о разделе продукции по добыче лития, кобальта, магния, титана и редкоземельных металлов.

Также сообщалось, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности разрабатывает программу развития титановой отрасли Украины до 2030 года, а уже бывший вице-премьер-министр Олег Уруский предложил создать в Украине холдинг по производству продукции из титана.

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Автор: Дмитрий Шварц