Продавец просит за монету 1500 гривень.

В Украине выставили на продажу монету номиналом в две гривни, отчеканенную в 1997 году.

Об этом свидетельствует информация на сайте аукциона Violity.

Монета посвящена первой годовщине принятия Конституции Украины.

"Украина 2 гривны 1997 "Перша річниця Конституції України", - говорится в описании к товару, который сейчас находится в Одесской области.

Монета не была на реставрации. Владелец просит за нее 1500 гривень ($55,62).

Аукцион продлится до 12 декабря.

Напомним, в карманах и копилках любого украинца могут "заваляться" уникальные монеты разного номинала. Так, недавно стало известно об уникальных 15 копейках, которые на аукционе продают за 9 тысяч гривень. А монету номиналом в 5 копеек можно продать даже за 150 долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика и бонистика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале.

Автор: Юрий Годован