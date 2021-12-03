На аукцион выставили монету номиналом в одну гривню 1992 года чеканки.

В Украине на аукционе продают редкую монету номиналом в одну гривню, которую отчеканили на заготовке пятикопеечной монеты.

Фото и описание монеты опубликованы на сайте аукциона Violity. Ее цена составляет 24 999 гривень ($926,96).

Монета сделана из нержавеющей стали и не была реставрирована. Она была отчеканена в далеком 1992 году. Автор утверждает, что ее нынешнее состояние можно увидеть на опубликованных фото.

"1 гривня 1992 2ААг на заготовке 5 копеек (не магнитная) пробная", - говорится в описании товара.

Аукцион продлится до вечера 7 декабря.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика и бонистика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале.

К примеру, в Украине продавали за сумасшедшие деньги обычную монету номиналом в одну гривню 2006 года чеканки. Владелец хотел получить за нее не менее 100 тысяч гривень и утверждал что она имеет некую мистическую силу.

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Автор: Юрий Годован