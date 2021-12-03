В Украине на аукционе продают редкую монету номиналом в одну гривню, которую отчеканили на заготовке пятикопеечной монеты.
Фото и описание монеты опубликованы на сайте аукциона Violity. Ее цена составляет 24 999 гривень ($926,96).
Монета сделана из нержавеющей стали и не была реставрирована. Она была отчеканена в далеком 1992 году. Автор утверждает, что ее нынешнее состояние можно увидеть на опубликованных фото.
"1 гривня 1992 2ААг на заготовке 5 копеек (не магнитная) пробная", - говорится в описании товара.
Аукцион продлится до вечера 7 декабря.
Как ранее сообщал УНИАН, в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика и бонистика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.
Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале.
К примеру, в Украине продавали за сумасшедшие деньги обычную монету номиналом в одну гривню 2006 года чеканки. Владелец хотел получить за нее не менее 100 тысяч гривень и утверждал что она имеет некую мистическую силу.