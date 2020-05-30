Служба здоровья заключила договоры с больницами: медики получат надбавки за лечение больных COVID-19

Также сообщается, что госпредприятие «Медицинские закупки Украины» приобрело для врачей 50 тыс. респираторов, которые отправят в регионы.

Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу с инфицированными коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось под председательством главы государства с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов.

Дополнительно Зеленскому сообщили, что Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Договоры не заключены лишь с несколькими медучреждениями, которые сейчас не работают, поскольку находятся в стадии ремонта. Минздрав будет контролировать этот вопрос.

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Также подписаны контракты на поставку средств индивидуальной защиты и оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19. Первые закупки состоятся на следующей неделе. Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» сообщило о закупке 50 тыс. респираторов, которые сразу отправят в регионы. Также составлен график, что и когда будет закуплено.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о выплате доплат медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% зарплаты.

По состоянию на 22 мая все области полностью выплатили надбавки к зарплатам за март врачам, которые работали с больными COVID-19. Медики получали эти доплаты по специальной финансовой формуле.

За апрель повышенные зарплаты медикам, которые лечат инфицированных новым коронавирусом, выплачиваются по заключенным с медицинскими учреждениями договорам с Национальной службой здоровья.

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