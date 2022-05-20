Скачок стоимости валюты отразится на закупке топлива и продуктов питания.

Курс доллара в украинских обменниках вскоре достигнет 40 гривень.

Об этом в Telegram рассказал нардеп, первый замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

Он обратил внимание, что уже сегодня доллар покупают по 37, а евро - по 39 гривень.

"Это результат заблокированного экспорта и …нехватки денег, которая благополучно покрывается эмиссией Нацбанка И обвинять их тут не надо", - ответил Железняк.

По словам нардепа, сегодня в ряде областей не прошли платежи: "Нет денег даже для этого. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос лишь времени. Причём недель".

"Думаю не надо пояснять, что с ростом курса вырастет все: от цены на топливо до цены на хлеб. И все мы заплатим больше. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедность", - добавил Железняк.

Война в Украине

24 февраля началось полномасштабное военное вторжение России на территорию независимой Украины.

Национальный банк с начала полномасштабного вторжения купил у Министерства финансов военных облигаций на 100 млрд грн для финансирования расходов государственного бюджета.

16 мая в Нацбанке объяснили, как банковская система осталась стабильной несмотря на войну.

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