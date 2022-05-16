По словам Шевченко, в значительной степени такой результат был возможен благодаря реформам, которые проводились накануне.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко назвал три фактора, которые позволили украинской банковской системе остаться стабильной несмотря на войну.

Об этом он рассказал в интервью изданию The Asahi Shimbun.

"Во-первых, НБУ и коммерческие банки заранее разработали планы обеспечения непрерывности бизнеса и реализовали их сразу с началом войны", - отметил глава НБУ.

Во-вторых, по словам Шевченко, Украине удалось накопить значительный запас прочности благодаря взвешенной макроэкономической и финансовой политике, несмотря на удары от пандемического кризиса.

"В значительной степени такой результат был возможен благодаря реформам, которые проводит НБУ. Хочу подчеркнуть, что мы остаемся преданными нашему стратегическому курсу на внедрение реформ в финансовом секторе. Несмотря на то, что некоторые меры приостановлены, мы намерены выполнить свои планы после окончания войны", - подчеркнул глава Нацбанка.

В-третьих, по словам Шевченко, чрезвычайно важно, что с первого дня войны НБУ активизировал реагирования на чрезвычайные ситуации, ввел ряд временных административных ограничений, чтобы избежать оттока капитала, и мер по поддержке ликвидности для банков.

Ранее Шевченко заявил, что Национальный банк Украины немедленно откажется от практики финансирования государственного бюджета с помощью прямой покупки военных облигаций у Министерства финансов, как только завершится война или риски финансового сектора будут сведены к минимуму.

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