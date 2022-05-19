Большая часть средств направится в Африку и Ближний Восток, Восточную Европу, Центральную Азию и Южную Азию.

Всемирный банк анонсировал выделение 30 миллиардов долларов в ближайшие 1,5 года для преодоления продовольственного кризиса в мире.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

В ближайшее время будет выделено 12 миллиардов долларов. Эти средства направят на проекты, которые будут поддерживать сельское хозяйство, предоставлять социальную защиту для смягчения последствий повышения цен на продовольствие.

Также профинансируют проекты, связанные с водоснабжением и орошением.

Большая часть средств направится в Африку и Ближний Восток, Восточную Европу, Центральную Азию и Южную Азию.

Кроме того, портфель Всемирного банка уже включает невыплаченные 18,7 млрд долларов в продовольственных проектах, поэтому суммарно поддержка в ближайшие 15 месяцев будет достигать 30 млрд долларов.

Финансовая поддержка будет касаться четырех приоритетов. Это поддержка производств и производителей (меры по увеличению производства в следующем сезоне, в частности, путем более эффективного использования удобрений и переориентирования государственной политики и расходов для лучшей поддержки фермеров и производств).

Также сосредоточатся на содействии расширению торговли (формировании международного консенсуса (G7, G20 и другие) и обязательств избегать ограничений на экспорт, повышающих мировые цены на продовольствие, и ограничений на импорт, препятствующих производству в развивающихся странах).

Кроме этого, среди приоритетов - поддержка уязвимых домохозяйств (расширение адресных программ социальной защиты).

Средства направят и на укрепление продовольственных систем, чтобы сделать их более устойчивыми к росту рисков (конфликты, климат, вредители, болезни), сбоям в торговле и экономическим потрясениям.

Как писал УНИАН, Банк Англии прогнозирует, что война в Украине может спровоцировать "апокалиптический" рост мировых цен на продовольствие.

На Банковой назвали путь для снижения цен на продовольствие в мире - чем раньше Украина победит в войне против России, чем быстрее снизятся цены.

Вас также могут заинтересовать новости: