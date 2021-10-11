Курс гривни к евро установлен на уровне 30,50 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 12 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,36 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,50 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,35/26,37 грн/долл., к евро - на уровне 30,48/30,50 грн/евро.

Курс на 11 октября:

Национальный банк Украины на понедельник, 11 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ближайшие недели:

Банкиры считают, что в октябре гривня уступит доллару США и курс американской валюты снова пойдет вверх

Автор: Екатерина Жирий