Евро приближается к паритету с американской валютой.

Доллар достиг двухлетнего максимума по отношению к основным валютам. В понедельник, 13 января, евро снизился на 0,6% до 1,0187 доллара.

Издание Financial Times пишет, что индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, достиг самого высокого уровня с ноября 2022 года.

Отчет по занятости в США 10 января показал, что в декабре было создано 256 000 рабочих мест, что превысило консенсус-оценку и "поставило под сомнение необходимость дальнейшего снижения ставок ФРС в этом году", сказал старший валютный стратег MUFG Ли Хардман.

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Рынки свопов теперь ожидают снижения ставок на четверть пункта в этом году, а некоторые аналитики даже предсказывают, что цикл смягчения закончился.

Фунт достиг 14-месячного минимума, упав еще на 0,7% до 1,213 доллара и оказавшись в худшем положении среди валют "Большой десятки". При этом на утренних торгах евро снизился на 0,6% по отношению к доллару до 1,0187 доллара.

Филип Лейн, главный экономист Европейского центрального банка, предупредил, что инфляция в еврозоне может не достигнуть целевого уровня в 2%, если регион не продолжит снижать процентные ставки. По его словам, стоимость заимствований не должна "оставаться слишком высокой слишком долго", поскольку рост может быть настолько слабым, что "инфляция может существенно упасть ниже целевого уровня".

Курс доллара - прогноз аналитиков Goldman

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. изменили свои прогнозы относительно курса доллара. Сильная экономика США и вероятное повышение пошлин может замедлить смягчение денежно-кредитной политики.

По их мнению, доллар вырастет примерно на 5% в ближайший год, но риски склоняются в сторону укрепления доллара.

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