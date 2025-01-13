Пошлины и рост экономики США, вероятно, будут способствовать укреплению американской валюты.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. изменили свои прогнозы относительно курса доллара. Сильная экономика США и вероятное повышение пошлин может замедлить смягчение денежно-кредитной политики.

"Мы ожидаем, что доллар вырастет примерно на 5% в ближайший год на фоне введения новых пошлин и дальнейшего роста экономики США. Даже с учетом этого повышения мы по-прежнему видим, что риски склоняются в сторону укрепления доллара", - цитирует экспертов издание Bloomberg.

Это была вторая за последние два месяца корректировка прогноза Goldman по доллару в сторону повышения, подкрепленная ростом экономики США и запланированными Дональдом Трампом пошлинами, которые взвинтить инфляцию и помешать смягчению политики Федеральной резервной системы.

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Согласно прогнозам, евро может упасть ниже паритета до 0,97 по отношению к доллару в течение шести месяцев.

Стратеги Goldman видят риски дальнейшего укрепления доллара. Частично это может быть обусловлено возможностью сохранения устойчивости экономики.

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НБУ установил на 13 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 грн/долл. Относительно европейской валюты гривня незначительно ослабилась: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,57 грн/евро.

В обменниках Киева средний курс доллара сегодня составил 43,00 грн/долл., а продать доллар можно за 42,95 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,37 грн/евро, а курс продажи - 44,06 грн/евро.

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