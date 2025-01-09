Сергей Фурса считает, что причин для паники нет

Курс доллара к гривне к концу 2025 года достигнет 45 гривень за единицу американской валюты. Курсовые изменения в общем составят меньше 10%.

"К концу этого года доллар будет по 45. Изменения в три гривни – это меньше, чем 10%. Это вообще ни о чем. Ну да, будет 45. Снова-таки, в границах разумного, когда у нас идет война и у нас сумасшедший торговый дефицит, было бы странно, если бы гривня оставалась бы стабильной. Все абсолютно естественно, без резких движений, без каких-либо причин для паники", - рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире Киев24.

Он напомнил, что изменения курса происходит в границах уровня инфляции.

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"У нас доходность ОВДП 14-16%. Вы можете обыграть инфляцию, потенциальную девальвацию, просто вложившись в гривневые ОВДП. Не происходит ничего страшного для экономики и ничего страшного для обычного человека", - подытожил Фурса.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в первые месяцы года максимальный размер девальвации вряд ли будет выше 2-2,5% в месяц, но это возможно лишь в определенные этапы, связанные с объективными экономическими причинами.

По его мнению, не будет катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 грн/долл.

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