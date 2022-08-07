Ограничение для такой покупки - 50 тысяч гривен.

В некоторых украинских банках сейчас можно покупать безналичный доллар по курсу, зафиксированному Нацбанком - 36,6 гривны. При такой операции действует ограничение в 50 тысяч гривен.

Как передает ТСН, об этом рассказал замглавы Совета НБУ Василий Фурман.

"Пока мы имеем фиксированный курс для безналичных операций на уровне 36,6 грн, а наличный рынок - намного меньше. То есть, если сравнивать в абсолютных цифрах, то на безналичном рынке днем покупается/продается более $300 миллионов, на наличном - примерно $50 миллионов. По моему мнению, курс на безналичном рынке должен быть базовым", - отметил он.

По словам Фурмана, сейчас нет макроэкономических оснований для ослабления гривны, регулятор полностью контролирует ситуацию.

"На сегодняшний день в банках уже есть наличный доллар. Вы однозночно уже можете его купить. Там курс рыночный. То есть он отличается от безналичного курса, который зафиксирован 36,6 грн. Также можно купить и безналичный доллар в пределах до 50 тысяч гривен через некоторые банки . Но не все банки проводят эти операции, потому что это зависит от стратегии того или иного банка", - говорит представитель Нацбанка.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2022 год среднегодовой курс доллара был заложен на уровне 28,6 грн.

После того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля, Нацбанк зафиксировал официальный курс украинской валюты на уровне 29,25 грн/доллар.

21 июля НБУ поднял курс доллара в Украине сразу на 25% - до 36,5686 грн/доллар. После этого стоимость американской валюты в нашем государстве резко возросла.