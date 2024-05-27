Продать доллар можно в среднем по курсу 39,90 грн, евро – 43,25 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 27 мая, вырос на 20 копеек – до 40,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 20 копеек и составляет 43,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,25 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 40,49 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 30 копеек и составляет 44,05 грн/евро (курс продажи – 43,90 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,12 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса американской валюты и впервые доллар пересек отметку в 40 грн по официальному курсу.

Аналитик Алексей Козырев советует гражданам, которым надо провести валютообменные операции, или потратить лишние 10-15 минут и обойти 3-5 обменников, чтобы подобрать оптимальный курс, или воспользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы не терять деньги.

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