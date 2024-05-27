Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,32 грн, евро – 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 27 мая, вырос на 15 копеек – до 40,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 43,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн, евро – по курсу 42,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 19 копеек – до 43,86 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 23 копейки и составляет 40,49 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 30 копеек и составляет 44,05 грн/евро (курс продажи – 43,90 грн/евро).

Доллар впервые пересек отметку в 40 гривен по официальному курсу. Так, Национальный банк установил на понедельник, 27 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,12 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 20 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса американской валюты.

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