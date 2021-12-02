С карты жительницы Хмельницкого внезапно исчезли ее собственные средства, которые до этого сделали "кредитными".

Клиентка "ПриватБанка" из города Хмельницкий заявила, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась собственных средств.

Детали инцидента она описала на сайте "Минфин" в среду, 1 декабря.

По словам женщины, по состоянию на 29 ноября она имела на карте 9 тысяч 480 гривень с нулевым кредитным лимитом. На следующий день, утверждает она, "ПриватБанк" якобы "поделил" ее деньги на две части: 5000 - кредитный лимит и 4480 - собственные средства.

"Откуда там кредитные средства? Как они объяснили - мы когда хотим, тогда и ставим Но дальше - хуже. Заявленные мои собственные средства кредитными исчезают без следа транзакции!!! Представляете? Будто резинкой вытерто и не докажешь!!! Как они цинично улыбаются - а докажите, что это ваши средства...", - возмущенно пишет клиентка "Привата".

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В ответ представитель финучреждения написал, что банк постоянно работает над расширением функционала удаленных каналов. При этом разъяснения, куда могли деться деньги, не предоставили.

"Информация по счетам, все движение средств - доступны в выписке в личном кабинете "Приват24". В случае, если вы не согласны с какими-то операциями, сообщите об этом в поддержку банка. Действительно, размер кредитного лимита пересматривается банком регулярно для каждого клиента индивидуально, согласно условиям и правилам", - ответил сотрудник "ПриватБанка".

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Автор: Виолетта Орлова