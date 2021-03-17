В течение года размер пенсии в среднем вырос на 424,53 грн.

Общие доходы бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в 2020 году по сравнению с 2019 выросли на 7,2%, или на 31,2 млрд грн, а расходы – на 10%, или на 43,4 млрд грн.

Об этом сообщается в отчете о работе и выполнении бюджета ПФУ за 2020 год.

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«Общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2020 году составили 479,3 млрд грн, что на 43,4 млрд грн (на 10%) больше, чем в 2019 году. На выплату пенсий направлено 466,9 млрд грн (97,4% всех расходов). Общие доходы бюджета Пенсионного фонда Украины по сравнению с 2019 годом выросли на 31,2 млрд грн (на 7,2%)», - сказано в сообщении.

Что касается структуры общих доходов, по данным ПФУ, 281,8 млрд грн (60,5%) – это собственные поступления фонда, 180,7 млрд грн (38,8%) - средства государственного бюджета, 3,6 млрд грн (0,7%) - средства из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Отмечается, что в прошлом году было назначено 351,4 тыс. новых пенсий, в течение года размер пенсии в среднем вырос на 424,53 грн (с 3082,98 грн на 1 января 2020 года до 3507,51 грн на 1 января 2021 года).

Согласно отчету, с учетом карантина растет предоставление услуг в электронном виде. В частности, через веб-портал ПФУ, пользователями которого являются 4,8 млн человек, в 2020 году было подано 48,7 тыс. заявлений на назначение и 22,6 тыс. - на перерасчет пенсии; также было подано 160,4 тыс. электронных обращений и сформировано более 2,9 млн справок с QR-кодом.

Также сообщается, что с 1 июля 2020 года была введена новая услуга - автоматическое назначение пенсии для лиц, предоставивших заверенные квалифицированной электронной подписью копии необходимых документов. По состоянию на начало 2021 года сервисом воспользовались более 21 тыс. человек.

Что этому предшествовало

Ранее Кабинет министров Украины принял постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", которое предусматривает индексацию пенсий на 11% с первого марта 2021 года, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Автор: Екатерина Жирий