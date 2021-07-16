Срок кредитования составит до 20 лет, а первый взнос - от 15% годовых.

Сегодня, 16 июля, в мэрии Харькова подписали Меморандум о сотрудничестве между городским советом и Фондом развития предпринимательства.

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковского горсовета.

Как отметил секретарь горсовета Игорь Терехов, сейчас около 800 многодетных семей Харькова нуждаются в обеспечении жильем. Решить эту проблему, по его словам, удастся путем реализации Городской целевой программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для многодетных семей, которая недавно была утверждена на сессии горсовета.

"Подписанием меморандума мы делаем шаг вперед навстречу харьковчанам, которым крайне необходима поддержка государства и города. Мы надеемся на то, что наше взаимодействие позволит приблизить мечту многих харьковских многодетных семей на достойные условия проживания. Для города крайне важно, чтобы многодетные семьи чувствовали себя комфортно, а молодые харьковчане, видя обеспеченность этих семей жильем, также хотели становиться многодетными. Именно тогда население будет расти, а Харьков - активно развиваться", - отметил Игорь Терехов.

По его словам, благодаря этому сотрудничеству ипотечные кредиты, предоставляемые банками по государственной программе "Доступная ипотека 7%" для многодетных семей Харькова будут оформляться по ставке 0% годовых. Таким образом, финансовая нагрузка на эти семьи будет уменьшена, и харьковчане смогут получить собственное жилье без дополнительных расходов на уплату процентной ставки. Срок кредитования составит до 20 лет, а первый взнос - от 15% годовых.

Как отметил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон, среди общин Украины Харьков является лидером в реализации жилищных программ и первым городом, который будет компенсировать остаток процентной ставки по кредитам для многодетных семей за счет городского бюджета.

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Автор: Иван Бойко