Сейчас доля IT и креативной индустрии составляет, по разным источникам, от 3,7% до 4.2% ВВП Украины. Об этом на онлайн-пресс конференции по доработанного законопроекта о Дия City сообщил Вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Федоров задекларировал цель Правительства – увеличить ее до 10%. По мнению чиновника, принятие представленного сегодня доработанного законопроекта 4303, который закладывает правовые основы создания Дия City, будет способствовать достижению этой цели.

Вице-премьер акцентировал внимание на том, что Украине нужно ускориться в создании благоприятных для IТ условий, чтобы не потерять свои конкурентные позиции в регионе.

«Каждый месяц появляются специальные налоговые правовые режимы в разных странах - Молдове, Польше, Кыргызстане. В мире постоянно появляются новые возможности. Чтобы конкурировать, Украине нужно создать идеальную налоговую систему», - отметил Михаил Федоров. Он добавил, что Дия City может обеспечить такую ​​систему. «У нас есть концепция, в которую мы верим. Это уникальная возможность для нашей страны и нам необходимо качественно ее реализовать».

По словам заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации народного депутата Егора Чернева, во время работы над новой версией законопроекта комитет принял более 300 поправок от бизнеса.

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Автор: Иван Бойко