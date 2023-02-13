Европейская комиссия может предложить санкции в отношении большего количества банков.

ЕС собирается предложить новые санкции в отношении банковской системы агрессора. Ограничения могут затронуть четыре банка.

Как говорится в материале Bloomberg, Европейская комиссия может предложить санкции в отношении большего количества банков, но некоторые страны выступают против этого шага, говорят люди.

Как говорится в материале, ЕС вряд ли нацелится на российскую атомную энергетическую компанию "Росатом" в рамках этого пакета мер, потому что против этого выступают несколько государств-членов.

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Как уточняет Politico, в готовящийся Евросоюзом (ЕС) десятый пакет санкций могут включить около 130 физических и юридических лиц. Ограничения могут затронуть четыре банка, включая Альфа-банк. Кроме того, ожидается, что ЕС введет запрет на экспорт в РФ грузовиков, строительной техники и электронных компонентов.

10-й пакет санкций пртиа агрессора

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввел против страны-агрессиора девять пакетов санкций.

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Работа над десятым пакетом уже ведется. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они также намерены ввести санкции против Беларуси и Ирана, поддерживающих Россиию в войне.

Некоторые страны ЕС уже просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

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