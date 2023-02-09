Глава государства призывает Евросоюз полностью пройти санкционный путь с целью ограничения российского агрессивного потенциала.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-членов Европейского Союза ввести санкции против атомной отрасли, ракетной и дронной индустрий Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время выступления на заседании Европейского Совета при участии глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза. Президент Украины поблагодарил лидеров Евросоюза за одобрение санкционных пакетов против России, которые уже вступили в силу.

"Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал? Это путь, который надо пройти полностью. Мы же можем анализировать, как эти санкции действуют. Чтобы у них не было ни возможности, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны Европы или еще где. Или на провоцирование любых кризисов: энергетических или миграционных. Вы - свидетели того, что происходит у нас с зерном. Это продовольственные кризисы. (Еще есть) радиационные кризисы. Вдумайтесь, что Россия создала угрозу радиационной катастрофы, а российская атомная отрасль до сих пор свободна от глобальных санкций. Разве это нормально? Считаю, что нет", - сказал Зеленский.

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Президент Украины заявил, что есть шаги, которые должны быть сделаны. "Например, применение санкций против всей ракетной и дронной индустрии России, соответствующей части IT-сектора государства-террориста, ведь российский ракетный и дронный террор будет оставаться угрозой. И пока не будет уничтожен источник этой угрозы. Я верю, что у вас, в Европе, есть такая решительность", - подчеркнул Зеленский.

Санкции ЕС против России

Как известно, с начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС ввел против РФ девять пакетов санкций.

По данным Reuters, Польша и Литва пытались добиться применения санкций против ядерного сектора страны-агресорки.

Сейчас идет работа над десятым пакетом санкций. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что его планируют принять к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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