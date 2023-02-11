Белград слишком сильно зависим от стран Европы.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белгард вскоре должен будет ввести санкции против Кремля:

"Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, вскоре наступит", - сказал глава государства в интервью Prva.

Однако Вучич надеется, что сможет затянуть процесс введения санкций против страны-агрессора:

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"Дайте мне потянуть столько времени, сколько возможно. Я буду знать, когда наступит подходящий момент, и я ничего не буду скрывать от людей. Этот момент уже давно приближается, боюсь, что в отношении этого вопрос стоит не о месяцах", - сообщил Вучич.

Президент заявил, что Белград имеет большое количество инвестиций с Запада, поэтому они должны следовать тенденциям европейского пути. Однако спрогнозировал приближение хаоса относительно единства обеих сторон конфликта.

"Сейчас неизвестно, кто побеждает в Украине, есть ли полное единство на Западе и почти единодушное единство в России, чего не было в начале... Поэтому приближается полный хаос, и в таком положении Сербия будет буквально между молотом и наковальней.

Поэтому мы должны знать, что у нас самая большая часть инвестиций с Запада, мы находимся на европейском пути, мы должны заботиться о финансовых, экономических интересах и интересах наших детей", - добавил Вучич.

Сербия и война России против Украины

19 января стало известно, что Белград передал энергетический пакет помощи Киеву.

Перед тем Вучич заявил, что война в Украине ухудшила отношения РФ и Сербии.

Кроме этого президент Сербии возмущался по вербовке его соотечественников в ряды ЧВК "Вагнер".

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