Ожидается, что показатель ВВП может вырасти.

В 2023 году экономика Украины должна стабилизироваться, а показатель ВВП может вырасти на 15,5%. Все будет зависеть от событий на развязанной Россией войне против Украины.

Такой прогноз сделала министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Reuters

"Мы понимаем, что нам нужно держать экономику в движении. Очень сложно делать новые прогнозы из-за неопределенности. Это полностью зависит от военного сценария", – сказала она.

По словам министра, текущие прогнозы по ВВП в 2023 году варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после вероятного падения на 30-35% в текущем году.

Говоря о новой программе МВФ для Украины, Свириденко отметила, что она должна быть "относительно крупной" и быстро согласованной.

Напомним, по оценкам экспертов Kyiv School of Economics, прямые потери экономики Украины из-за войны уже превысили 113 миллиардов долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства экономики, из-за войны экономика Украины к концу года может упасть на 35-40%.

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