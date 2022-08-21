Экономисты также занимаются разработкой проекта "Россия заплатит", который касается послевоенного восстановления.

Прямые потери украинской экономики из-за войны возросли до $113,5 миллиарда.

Об этом сообщил руководитель проектов по поддержке реформ KSE Institute (Kyiv School of Economics) Максим Нефедов в эфире общенационального марафона.

По его словам, еще одно направление исследований – потребности в послевоенном восстановлении. Этим занимаются разработчики проекта "Россия заплатит", для которого все желающие могут предоставить данные о нанесенном российскими оккупантами ущербе.

"Следующая стадия, к которой мы готовимся... планируем выкладывать фотографии, как этот объект уже восстанавливается. И желательно, чтобы это восстановление происходило на качественно новом техническом уровне", – подчеркнул Нефедов.

Он добавил, что сейчас активно анализируются собранные с помощью БПЛА и спутников снимки разрушений и повреждений украинской инфраструктуры. Это делается для того, чтобы зафиксировать нанесенный ущерб и предложить комплексные решения по восстановлению поврежденных городов.

Как ранее сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства экономики, из-за войны экономика Украины к концу года может упасть на 35-40%.

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