Прямые потери украинской экономики из-за войны возросли до $113,5 миллиарда.
Об этом сообщил руководитель проектов по поддержке реформ KSE Institute (Kyiv School of Economics) Максим Нефедов в эфире общенационального марафона.
По его словам, еще одно направление исследований – потребности в послевоенном восстановлении. Этим занимаются разработчики проекта "Россия заплатит", для которого все желающие могут предоставить данные о нанесенном российскими оккупантами ущербе.
"Следующая стадия, к которой мы готовимся... планируем выкладывать фотографии, как этот объект уже восстанавливается. И желательно, чтобы это восстановление происходило на качественно новом техническом уровне", – подчеркнул Нефедов.
Он добавил, что сейчас активно анализируются собранные с помощью БПЛА и спутников снимки разрушений и повреждений украинской инфраструктуры. Это делается для того, чтобы зафиксировать нанесенный ущерб и предложить комплексные решения по восстановлению поврежденных городов.
Как ранее сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства экономики, из-за войны экономика Украины к концу года может упасть на 35-40%.