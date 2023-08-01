Экономисты соглашаются, что рост ВВП будет существенным.

Ведущие неправительственные экономисты значительно улучшили свои прогнозы относительно основных макроэкономических показателей Украины по итогам 2023 года (по сравнению с аналогичным прогнозом в марте). Об этом во время презентации результатов опроса сообщила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Средний прогноз марта (относительно роста валового внутреннего продукта – УНИАН) был около 0% роста ВВП на 2023 год, сейчас средний – 4,7%, причем минимальный прогноз – 4%, а максимальный – 5,8%. Уже такого расхождения, как в марте, нет, экономисты соглашаются, что рост будет существенным", - сказала она.

Что касается среднего прогноза номинального ВВП, то он составляет 174 млрд долларов (прогнозы участников опроса находятся в пределах 164-181 млрд долларов), тогда как в марте он составлял 155 миллиардов.

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Средний прогнозируемый уровень потребительских цен составляет 10,6% (в марте прогнозировали инфляцию на уровне около 17%). Достаточно оптимистичными являются курсовые прогнозы.

"Если в марте большинство считало, что курс пересечет отметку в 40 гривен за доллар в этом году, то сейчас так не считает никто. Считают, что курс как был фиксированным, так и будет удерживаться на этом уровне до конца 2023 года (средний прогноз по курсу составляет 36,8 грн за доллар – УНИАН), а потом могут быть приняты решения по валютной либерализации, но пока рынок таких быстрых движений не ожидает", – сказала Репко.

Прогнозный дефицит бюджета по итогам года, по мнению экономистов, составит от 44 до 47 млрд долларов. Если добавить к этому ожидаемые погашения облигаций внутреннего госдолга и других долгов, то общая потребность в финансировании составит 55-59 млрд долларов.

"Мы видим, что международной помощи, которая ожидается на уровне около 42 млрд долларов на этот год для покрытия этой потребности пока недостаточно", - сказала она.

Также никто из опрошенных не ожидает, что госдолг превысит отметку в 90% от ВВП.

Что касается прогнозов на 2024 год, то участники опроса ожидают средний рост экономики на уровне 5,1%, инфляцию в 12% и курс в 40,1 грн за доллар.

"Что касается курса гривны, четыре из пяти экономистов считают, что его отпустят, и он достигнет отметки выше 40 гривен за доллар", - сказала она.

Экономика Украины - последние прогнозы

Обновленный макроэкономический прогноз инвестиционной группы ICU предусматривает рост ВВП на уровне 5% в 2023 году, так как улучшение ситуации безопасности значительно увеличило позитивные ожидания и производственные планы бизнеса.

В июне аналитики Dragon Capital обновили свой прогноз основных макроэкономических показателей, согласно которому ожидается рост экономики на 3%.

27 июля Национальный банк обнародовал свой прогноз относительно роста отечественной экономики по итогам 2023 года на уровне 2,9%. В 2024 году прогнозируется рост реального ВВП Украины на 3,5%, а в 2025 году – на 6,8%.

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