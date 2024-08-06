Европейские и американские фондовые фьючерсы растут, японские акции подскочили.

Мировые фондовые рынки понесли огромные потери на общую сумму 6,4 триллиона долларов в ходе глобального падения 5 августа. 6 августа на рынки вернулось шаткое подобие спокойствия.

Издание Bloomberg пишет, что контракты на Nasdaq 100 выросли более чем на 1%. Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,7 % после вчерашнего падения до пятимесячного минимума. Два ключевых японских индекса акций подскочили более чем на 9% после падения на 12%, а региональный индекс остановил трехдневное падение.

Трейдеры перевели дух после дня, в течение которого продавались практически все рисковые активы на фоне растущих опасений по поводу рецессии в США, экстремальных оценок в технологическом секторе и стремительного роста иены, вызвавшего отказ от сделок с активами. Опасения по поводу резкого спада были несколько ослаблены данными, согласно которым сектор услуг США в июле расширился после самого сильного сокращения за последние четыре года.

Видео дня

"Мы не думаем, что экономику США или Европы ждет жесткая посадка. Бурные движения рынка в последние несколько сессий, на наш взгляд, представляют собой возможность для покупки", - Мохит Кумар, главный экономист по Европе в Jefferies International Ltd.

Развитие ситуации в дальнейшем будет зависеть от сигналов от экономики США и реакции Федеральной резервной системы. Трейдеры спешат застраховать свои портфели от экстремального обвала рынка – похожая ситуация была в начале пандемии Covid-19.

Между тем, JPMorgan Chase & Co. предупредил, что недавнее ослабление торговли активами еще впереди, поскольку иена остается одной из самых недооцененных валют.

Что происходит на фондовых рынках Азии

В начале торгов во вторник акции развивающихся рынков восстановились после распродажи, из-за которой акционеры потеряли 1,2 триллиона долларов. Больше всего пострадали биржи Тайваня и Южной Кореи, но они смогли частично отыграть потери.

Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 1,7% по состоянию на 6:30 утра в Лондоне, что стало самым большим ростом за два месяца. Эталонный индекс Тайбэя, который пережил сильнейший спад с 1967 года, отыграл около четверти потерь. Прирост акций Samsung Electronics Co. помог основному индексу Южной Кореи продемонстрировать аналогичный подъем.

На данный момент инвесторы делают ставку на то, что коррекция рынка в Азии, особенно в Японии, была чрезмерной. Однако настроения остаются неустойчивыми из-за колебаний ставок на политику ФРС и непредсказуемую геополитику.

Обвал "украл" 927 миллиардов долларов из совокупной рыночной капитализации акций EM, добавив к 288 миллиардам долларов, потерянным в конце прошлой недели. Это привело к самой низкой с февраля оценке акций в 11,63 раза по отношению к прогнозируемой прибыли.

При этом валюты развивающихся стран Европы, Африки и Ближнего Востока выросли. Израильский шекель вырос впервые за семь дней.

Как отреагировал и в Европе

6 августа европейские акции должны были подскочить на фоне роста американских фьючерсов после распродажи, в результате которой рыночная стоимость мировых акций сократилась на 5,7 триллиона долларов.

По состоянию на 7:15 утра в Лондоне контракты на Euro Stoxx 50 поднялись на 0,85%, фьючерсы на FTSE 100 подскочили на 1,3%, а контракты на DAX выросли на 0,94%.

Глобальный обвал фондовых рынков 5 августа - главные новости

Десятки крупнейших компаний мира потеряли сотни миллиардов долларов в результате падения мировых фондовых рынков. Причиной резкого обвала стал рост опасений по поводу вероятной рецессии в США, из-за чего инвесторы стали массово избавляться от ценных бумаг и других активов

Фондовый рынок в США открылся в красной зоне. На этом фоне стоимость Nvidia и Apple снизилась на 14% и 8% соответственно. Среди лидеров падения также оказались Microsoft и Citigroup.

Вас также могут заинтересовать новости: