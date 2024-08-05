Отмечается, что ФРС действует сознательно, но меняет курс, когда это необходимо.

Эксперты прокомментировали глобальный обвал фондовых рынков в понедельник, 5 августа. Многие аналитики считают, что ситуация не так плоха, как кажется на первый взгляд.

Бывший экономист Федеральной резервной системы США Клаудия Сахм заявила в комментарии Bloomberg, что хотя США еще не находятся в состоянии рецессии, они "некомфортно близки к этому", и предсказала, что в центробанке могут пересмотреть свой подход, чтобы учесть растущие риски.

"В общем и целом мы находимся в сильной позиции. Если мы посмотрим на все, что мы знаем об экономике США в данный момент, то очень маловероятно, что мы находимся в рецессии", - сказал Сахм.

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По ее словам, центральному банку США было бы нецелесообразно действовать немедленно в ответ на растущие риски.

"В такой момент важно спокойствие. Тот факт, что Федеральная резервная система действует медленно и обдуманно, - это хорошо, верно? Последнее, что нам нужно, - это чтобы они подключились к этой эмоциональной волне", - сказала она.

По ее словам, ФРС "очень осторожна. Она может быть очень медлительной. Но когда факты изменятся, и она возьмет себя в руки, она начнет действовать и сделает то, что должна сделать".

"Учитывая, что в настоящее время целевой ориентир ФРС находится в диапазоне от 5,25 до 5,5 %, политики "сейчас находятся в таком положении, что могут сделать довольно много", - сказал Сахм.

В свою очередь издание Reuters узнало, что думают эксперты со всего мира относительно сегодняшнего падения фондовых рынков.

Что думают эксперты в США

Руководитель отдела эмпирического анализа легких акций Allspring Нэвилл Джавери отметил, что, вероятно, от ФРС ожидали более активных действий из-за показателей по безработице.

"Я сомневаюсь, что ФРС снизит ставки до сентября, потому что рынок распродается. У ФРС двойной мандат - инфляция и стабильная занятость. Это то, к чему они стремятся. Поэтому я не ожидаю экстренного снижения ставок. Они будут ждать и наблюдать до сентября. Несмотря на распродажу, не похоже, что на финансовом рынке сейчас существует какой-то стресс", - отметил эксперт.

При этом главный рыночный стратег Yardeni Research Эрик Валлерстайн назвал ситуацию на мировых фондовых рынках стечением обстоятельств.

"Быстрое сворачивание сделок, финансируемых иеной, и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. И шекель, и израильский фондовый рынок упали, и в технологическом секторе было много переполненных позиций. А затем мы получили слабый отчет по занятости и слабые данные по прибыли. Так что это как будто 5 вещей ударили разом", - объяснил эксперт.

Он не думает, что рецессия обязательно наступит, но исторически сложилось так, что перед рецессией рынок предвидит, что эти быстрые сокращения будут происходить в основном потому, что они видят финансовый кризис.

Что думают эксперты в Европе

В свою очередь главный аналитик по Европе Jefferies Мохит Куман отметил, что ситуация с занятостью в США не катастрофическая.

"Мы не рассматриваем коррекцию в рискованных активах как начало спада. На наш взгляд, коррекция и очистка позиций действительно имеют смысл", - считает он.

Старший аналитик по финансовым рынкам Capital.com Кайл Родда заявил, что "рынки находятся в состоянии краха, и по всему миру разливается красное море".

"По сути, мы наблюдаем массовое сокращение заемных средств, поскольку инвесторы продают активы, чтобы покрыть свои убытки. Стремительность этого движения застала многих инвесторов врасплох; сейчас происходит много панических продаж, что и вызывает нелинейную реакцию цен активов на довольно простые фундаментальные показатели", - объяснил Родда.

Мнение экспертов в Азии

К тому же главный валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото опасается, что есть риск, что доллар-иена будет падать и дальше.

"В ближайшей перспективе поддержкой будет уровень 144,50, где находится 90-недельная скользящая средняя. Если это так, я думаю, что следующей целью будет 140. Но я бы сказал, что рыночная цена снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании - это слишком много. Экономика США демонстрирует признаки замедления, но все не так плохо, как оценивает рынок", - подытожил эксперт.

Глобальный обвал фондовых рынков - что известно

Десятки крупнейших компаний мира потеряли сотни миллиардов долларов в результате падения мировых фондовых рынков в понедельник, 5 августа. Причиной резкого обвала стал рост опасений по поводу вероятной рецессии в США, из-за чего инвесторы стали массово избавляться от ценных бумаг и других активов

Фондовый рынок в США открылся в красной зоне. На этом фоне стоимость Nvidia и Apple снизилась на 14% и 8% соответственно. Среди лидеров падения также оказались Microsoft и Citigroup.

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