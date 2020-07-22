МВФ остается ключевым партнером Украины и Нацбанка – Шевченко

Глава НБУ Шевченко провел первую встречу с представителями МВФ.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда (МВФ), на которой заявил, что МВФ является ключевым стратегическим партнером Украины и НБУ.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ по итогам встречи Шевченко с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом 21 июля.

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", - приводятся слова Шевченко.

Также глава НБУ подчеркнул, что для него, как и для МВФ, одним из приоритетов является уменьшение объема неработающих кредитов, которые сегодня обременяют банковскую систему, в том числе балансы государственных банков.

"Оздоровление балансов банков поможет оживить кредитование, что будет способствовать более быстрому восстановлению экономики", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, представители МВФ отметили, что во многом благодаря взвешенной политике НБУ Украина обязана макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия, и это было бы невозможным без независимости центробанка.

В свою очередь, Шевченко заверил представителей МВФ в том, что глубоко уважает независимость Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда.

МВФ осуществит первый обзор выполнения Украиной 18-месячной программы сотрудничества stand-by ориентировочно в сентябре.

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