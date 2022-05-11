В среднем цены теперь на 45% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Сегодня фермеры из южных областей и Закарпатья выставляют цены на капусту урожая 2022 года в районе 30-35 грн/кг, что в среднем на 45% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики портала East-fruit.

Как отмечается, на прошлой неделе украинские производители были вынуждены снижать цену на раннюю капусту, что было обусловлено большим объемом предложения на рынке. Сегодня же предложение данной продукции существенно сократилось, специалисты объясняют это периодом межсезонья.

"Большинство хозяйств уже закончили сбор урожая капусты суперранних сортов, тогда как ранняя капуста более поздних сортов начнет массово поступать в продажу в среднем через 2 недели. При этом украинские фермеры не исключают возможности того, что эта продукция появится на рынке несколько позже положенных сроков, поскольку ранние овощи выращивают в основном в оккупированной Херсонской области, и сегодня местные фермеры не имеют возможности отгружать продукцию в другие регионы Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем продажи прошлогодней белокочанной капусты на текущей неделе практически завершились. При этом спрос на капусту остается достаточно высоким, что также позволяет фермерам повышать отпускные цены.

По данным экспертов, сейчас белокочанная капуста нового урожая в Украине уже стоит в среднем в 2,6 раза дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Украине дорожают продукты: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле в годовом выражении, по сравнению с апрелем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов, в частности, цены на подсолнечное масло и сахар подскочили на 15% и 16% соответственно.

Также УНИАН рассказывал, стоит ли запастись луком и что происходит с ценами на него.

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