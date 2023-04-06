Президент Ивано-Франковской Торгово-промышленной палаты Андрей Левкович рассказал о том, как изменилась экономика региона после появления горнолыжного курорта, и призвал не мешать строительству таких комплексов в других областях Украины, в частности, на Закарпатье. Об этом он написал в своем блоге на "Экономической правде".

"Когда-то также депрессивное село Поляница, которое после создания курорта стало, вероятно, самым богатым в Украине. Один лишь показатель: бюджет Поляницы с 2001 по 2022-й год вырос в 300 раз(!) - с 336 тысяч до 100 миллионов гривен. Демографическая ситуация в Полянице также одна из самых позитивных в Украине. Из села никто не выехал за границу на заработки. Земля, ранее приватизированная жителями Поляницы, стала настоящим капиталом: ее цена с приходом курорта выросла в сотни раз. Люди открыли свои гостиницы, зеленые усадьбы, рестораны, магазины, аттракции, предприятия сферы услуг. Видим признаки формирования среднего класса на примере местной общины. В лучшие времена курорт посещали более миллиона туристов в год, среди них сотни тысяч из-за рубежа", - написал Андрей Левкович.

Он отметил, что такой пример побуждает и другие депрессивные общины Карпатского региона встать на путь реализации успешного проекта, но им препятствуют предприниматели-лесозаготовители и экоактивисты.

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"Сейчас известно об общинах, которые хотят попробовать себя в развитии горнолыжных курортов. Это закарпатские Ясинянская территориальная община (пгт. Ясиня и село Черная Тиса) и село Лопухово (Усть-Чернянская ТГ), село Быстрица, что на Ивано-Франковщине, Славское - Рожанка и другие. Еще в 2017-м году распоряжением глав Тячевской и Раховской райгосадминистраций был утвержден детальный план территории туристско-рекреационного комплекса "Свидовец" (сразу же заметим, что название комплекса довольно условное, на самом деле он не затрагивает сам Свидовец, а лишь находится рядом). В результате реализации проекта депрессивный край стал бы "украинским Тиролем". План предусматривает создание до 20-40 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, как на самом курорте и в частном сельском секторе, так и на смежных территориях и отраслях. И все было бы хорошо ... но тут мы выходим на скользкое поле неблагодарного и рискованного дела - оппонировать профессиональным природоохранникам. Уже пятый год, с 2017-го, продолжаются суды. Завершается уже второй круг судов-апелляций от окружного до Верховного Суда. Интересно, что истцами в судах, оппонирующими созданию современной инфраструктуры и курортов, стали не профессиональные экологи, а три владельца местных пилорам(!!). Медийную же и юридическую поддержку им обеспечивают как украинские природоохранные организации, так и высокие политики и фонды из европейских стран, в которых, по "совпадению", больше всего развит горнолыжный туризм. И когда истцами в суды" во имя защиты лесов "выступают пилорамщики, а некоторых" профессиональных природоохранников "почему-то интересует только мизерный процент территории под курорт (по сравнению с территориями в десятки тысяч карпатских гектаров сплошных вырубок), то возникает риторический вопрос: не являются ли такие "двойные стандарты" следствием чьей-то заинтересованности?", - отметил Левкович.

По его словам, на территории будущего курорта "Свидовец", при условии его развития, ежегодно планируется вырубка деревьев на площади в десять раз меньшей, чем запланированы ежегодные сплошные вырубки лесозаготовителей. При этом туристический комплекс обеспечит работой от 20 до 40 тысяч человек, будет способствовать развитию инфраструктуры Закарпатья и принесет десятки миллионов гривен налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты.