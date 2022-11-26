Также глава МИД Великобритании объявил о выделении еще 3 млн фунтов стерлингов Партнерскому фонду по поддержке Украины на восстановление объектов инфраструктуры.

Великобритания выделит 5 млн фунтов стерлингов на реализацию украинской инициативы Grain from Ukraine по доставке продовольствия беднейшим странам.

Как сообщает Министерство иностранных дел Соединенного Королевства, 25 ноября министр иностранных дел Джеймс Клеверли посетил Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании после разрушительных атак России на критически важные объекты инфраструктуры.

Во время визита он объявил о выделении еще 3 млн фунтов стерлингов Партнерскому фонду по поддержке Украины на восстановление жизненно необходимых объектов инфраструктуры.

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Также отмечается, что Британия выделяет 5 млн фунтов стерлингов на возглавляемую Украиной инициативу, реализуемую через Всемирную продовольственную программу ООН, по поставкам зерна в беднейшие страны, которым грозит голод, включая Йемен и Судан.

19 ноября с визитом в Киеве побывал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, объявивший о предоставлении Украине еще одного пакета оборонной помощи на сумму 50 млн фунтов стерлингов. Этот пакет дополнительно включает 35 автомобилей скорой помощи, в том числе 24 машины скорой и 6 бронированных машин. Он также объявил, что Британия в этом году выделит 2 млн фунтов стерлингов на разминирование территорий в Украине.

Война в Украине и помощь беднейшим странам:

15 ноября президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита "Группы двадцати" призвал лидеров этих стран присоединиться к украинской инициативе Grain from Ukraine по предоставлению помощи продовольствием беднейшим странам.

24 ноября Зеленский сообщил, что Украина уже имеет договоренности с разными странами относительно реализации Grain from Ukraine. Это, в частности, Германия, Польша, Бельгия, Япония, Турция, США.

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