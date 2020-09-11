По оценкам британского правительства, соглашение увеличит товарооборот с Японией.

Великобритания согласовала торговое соглашение с Японией – первое после своего выхода из ЕС.

Об этом сообщает Sky News.

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Товарооборот

По оценкам британского правительства, соглашение увеличит товарооборот с Японией на 15,2 млрд фунтов стерлингов, а британские бизнесмены будут пользоваться беспошлинной торговлей на 99% экспорта в страну.

Министр международной торговли Лиз Трасс заявила, что это соглашение "выходит далеко за рамки" торгового соглашения между ЕС и Японией, из которого Великобритания выйдет в конце этого года, когда закончится переходный период Brexit.

Она также приветствовала это соглашение как "важный шаг" на пути присоединения Великобритании к более широкому торговому соглашению 11 стран, известному как всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве.

Что изменится

Правительственный анализ показал, что соглашение с Японией обеспечит рост экономики Британии на 1,5 млрд фунтов стерлингов и увеличит заработную плату британских рабочих на 800 млн фунтов стерлингов в долгосрочной перспективе.

Новость о заключении соглашения стала прорывом после высказанных в прошлом месяце предположений о том, что переговоры зашли в тупик в вопросе доступа к продовольствию и сельскохозяйственной продукции.

Стоит отметить, что по итогам восьмого раунда переговоров между Британией и ЕС по торговому соглашению прорыва не произошло, разногласия по ключевым вопросам остаются.

Что такое Brexit

Brexit – это прекращение членства Великобритании в Европейском Союзе и связанная с этим процедура.

Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года в 23:00 по Лондону. Основанием для выхода послужил результат консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9 % проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза.

Переговоры по Brexit

6 сентября 2020 года главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" уйти с переговоров без торговой сделки.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сомневается в том, что ЕС и Великобритания заключат соглашение о будущих отношениях после Brexit.

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Автор: УНИАН