В Британии уверены, что не станут "государством-клиентом" Брюссель, приняв ограничения на рыболовные права и вето на свои законы.

Главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" уйти с переговоров без торговой сделки.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"Фрост предупредил своего коллегу с ЕС Мишеля Барнье, что Великобритания не станет" государством-клиентом "Брюссель, приняв ограничения на рыболовные права и вето на свои законы", - говорится в сообщении.

Его комментарии предшествуют приезду Барнье в Лондон для нового раунда переговоров во вторник. Обе стороны имеют лишь несколько недель для того, чтобы завершить любую юридически обязывающее соглашение, которое должно вступить в силу до 31 декабря.

"Многое из того, что мы пытаемся сделать в этом году, - это заставить их понять, что мы имеем в виду то, что говорим, и они должны серьезно относиться к нашей позиции", - сказал Фрост.

Он сказал, что желание получить контроль над деньгами и делами страны "не вызвать споров".

"Вот что значит быть независимой страной, это то, за что голосовал британский народ, и это то, что произойдет в конце года. Я не думаю, что мы этого вообще боимся. Мы хотим вернуть себе власть контролировать наши границы, и это самое главное", - добавил Фрост.

По его словам, британское правительство было "полностью готов" к торговле с ЕС без формального соглашения.

На практике это будет означать налоги на экспорт и таможенные проверки.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сомневается в том, что ЕС и Великобритания заключат соглашение о будущих отношениях после Brexit.

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Автор: УНИАН