Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявили, что их страны достигли временного торгового соглашения.
Читайте такжеВ Лондоне разместили сатирические плакаты о роли Путина в Brexit (фото)Оно рассчитано на период после выхода Великобритании из ЕС. «Теперь мы можем продолжить работу над специальным соглашением, всеобъемлющим соглашением в ближайшие годы, которое максимизирует наши торговые возможности и улучшит положение всех», - заявил Трюдо, передает kommersant со ссылкой на CBC.
«Свободная торговля — важная часть того, как мы собираемся восстанавливаться после COVID-19», - сказал Джонсон.
Соглашение о непрерывности торговли между Канадой и Британией предусматривает отмену тарифов на 98% товаров, экспортируемых между двумя странами, и закладывает основу для переговоров о заключении постоянной сделки в новом году. Она может включать «потенциал для дальнейшего развития в таких областях, как цифровая торговля, окружающая среда и расширение экономических прав и возможностей женщин», сообщили в британском правительстве.
Выход Британии из ЕС
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