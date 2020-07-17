Рада приняла закон об оборонных закупках

Речь идет об обеспечении эффективного и прозрачного процесса закупок, а также предотвращении коррупции в сфере оборонных закупок.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона об оборонных закупках.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении и в целом законопроекта №2398-д проголосовали 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект определяет общие правовые основы планирования и формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны, осуществления государственного и демократического (гражданского) контроля в этой сфере.

Также законопроект предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами - с другой стороны.

Как сказано в пояснительной записке, законопроектом предусмотрено, в частности, утверждение типовых государственных контрактов; четкое определение полномочий Минобороны и Минэкономики в части, касающейся планирования и осуществления закупок; внедрение критерия "жизненный цикл" вооружения, военной и специальной техники.

Также предусмотрен постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО; предоставлению возможности государственным заказчикам осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по прозрачным и конкурентным процедурам, а также осуществлять закупки по импорту; осуществлению закупок в рамках 3-летнего планирования.

Кроме того, предусматривается установление государственным заказчиком дополнительных критериев отбора с целью обеспечения безопасности информации с ограниченным доступом (обеспечение сохранности секретной и конфиденциальной информации) и безопасности поставок (своевременное и надежное выполнение договора); поддержка национальной оборонной промышленности как государственного, так и частного сектора; определение способов защиты интересов исполнителей, участвующих в процедурах закупки, в том числе путем введения расчетной цены на товары, работы и услуги оборонного назначения у единого исполнителя.

Среди прочего, речь идет о предоставлении доступа к процедурам закупок оборонной продукции иностранным поставщикам при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставленной продукции; создании условий национальным производителям для непосредственного участия в проектах по поставке товаров, работ и услуг оборонного назначения для потребностей стран-членов НАТО, запрете государственным заказчикам снижать уровень рентабельности по своему усмотрению; автоматизации и диджитализации сведений о рынке оборонной продукции путем создания электронного реестра соответствующих поставщиков.

Как сообщал УНИАН, парламент в декабре прошлого года принял проект закона об оборонных закупках в первом чтении.

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