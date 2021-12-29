Программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" сыграла ключевую роль в росте реального государственного ВВП по итогам 2021 года.

Об этом написал в Facebook управляющий партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Кухар поделился результатами исследования независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook. За его основу были взяты официальные данные об отраслевой структуре прироста реального ВВП за 1-3 кварталы, а также прогноз на 4 квартал этого года.

Для исследования использовалась методология Государственной службы статистики. Согласно подсчетам, вклад "Большой стройки" в рост ВВП составил 143 млрд грн, однако после пересчета на постоянные цены 2016 года эксперты использовали цифру 57 млрд грн.

"Даже при таких строгих условиях остается прежним: доля БС в приросте реального ВВП в 2021 году +2,6% ВВП. Сам возможный рост реального ВВП в текущем году +2,7-3,1% по разным сценариям", - отметил Кухар.

По его словам, эффект от программы "Большая стройка" составил львиную долю в росте реального ВВП Украины в этом году.

"Если бы не БС, спад экономики во втором полугодии за счет роста цен на энергоносители и роста тенизации в ожидании бизнесом грядущих налоговых ужесточений "прижали" бы годовую цифру роста реального ВВП в этом году почти к нулю", - резюмировал эксперт.

Как ранее сообщили в ОП, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года были проложены и восстановлены более 13 тысяч километров дорог. За последующие два года программой планируется охватить еще 15 тысяч км государственных и местных автодорог.