Кабмин хочет приватизировать Одесский припортовый завод до конца года / REUTERS
Кабинет министров до конца года планирует приватизировать "Объединенную горно-химическую компанию", "Одесский припортовый завод", завод "Электротяжмаш", угольную компанию "Краснолиманская" и "Президент-отель".
Читайте такжеКабмин хочет приватизировать каждый из госбанков
Об этом сказано в плане приоритетных действий правительства на 2020 год, который принят на сегодняшнем заседании Кабмина.
Приватизация всех перечисленных объектов должна пройти не позднее декабря этого года.
Что этому предшествовало
- Все эти предприятия являются объектами большой приватизации, продажа которых из-за введения карантина фактически была приостановлена.
- Ранее из-за пандемии коронавируса Украина приостановила процесс подготовки объектов большой приватизации к продаже.
- 11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о некорректности разговоров о продаже объектов большой приватизации в нынешних условиях, потому что государство не получит много средств от таких действий.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram