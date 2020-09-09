Кабмин хочет приватизировать Одесский припортовый завод до конца года / REUTERS

Кабинет министров до конца года планирует приватизировать "Объединенную горно-химическую компанию", "Одесский припортовый завод", завод "Электротяжмаш", угольную компанию "Краснолиманская" и "Президент-отель".

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Об этом сказано в плане приоритетных действий правительства на 2020 год, который принят на сегодняшнем заседании Кабмина.

Приватизация всех перечисленных объектов должна пройти не позднее декабря этого года.

Что этому предшествовало

  • Все эти предприятия являются объектами большой приватизации, продажа которых из-за введения карантина фактически была приостановлена.
  • Ранее из-за пандемии коронавируса Украина приостановила процесс подготовки объектов большой приватизации к продаже.
  • 11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о некорректности разговоров о продаже объектов большой приватизации в нынешних условиях, потому что государство не получит много средств от таких действий.

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Автор: Дмитрий Шварц