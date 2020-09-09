Правительство хочет до конца года приватизировать Объединенную горно-химическую компанию, Одесский припортовый завод и завод "Электротяжмаш".

Кабинет министров до конца года планирует приватизировать "Объединенную горно-химическую компанию", "Одесский припортовый завод", завод "Электротяжмаш", угольную компанию "Краснолиманская" и "Президент-отель".

Читайте такжеКабмин хочет приватизировать каждый из госбанков

Об этом сказано в плане приоритетных действий правительства на 2020 год, который принят на сегодняшнем заседании Кабмина.

Приватизация всех перечисленных объектов должна пройти не позднее декабря этого года.

Что этому предшествовало

Все эти предприятия являются объектами большой приватизации, продажа которых из-за введения карантина фактически была приостановлена.

Ранее из-за пандемии коронавируса Украина приостановила процесс подготовки объектов большой приватизации к продаже.

11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о некорректности разговоров о продаже объектов большой приватизации в нынешних условиях, потому что государство не получит много средств от таких действий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц