Решением суда также предусмотрена конфискация имущества бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко.

Сообщение об этом размещено на Facebook-странице ВАКС. "В четверг, 18 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему президенту АО "Мотор Сич" и директору представительства общества в г. Москва, российскому предпринимателю и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 закона "О санкциях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВАКС взыскал в доход государства активы подсанкционных лиц: недвижимое имущество, средства, размещенные на банковских счетах, доли в уставном капитале ряда хозяйственных обществ, ценные бумаги, имущественные права на торговые марки и промышленные образцы и огнестрельное оружие.

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Также сообщается, что апелляционная жалоба на это решение может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.

О деле

Экс-нардепа Вячеслава Богуслаева правоохранители задержали в октябре 2022 года в Запорожье. На тот момент он был президентом компании "Мотор Сич".

Тогда Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи его телефонных разговоров, которые подтверждают сотрудничество с россиянами. Предприятие Богуслаева уже после начала полномасштабного вторжения поставляло россиянам двигатели и другие запчасти к ударным вертолетам.

В октябре прошлого года СБУ сообщила о завершении расследования и передаче в суд обвинительного акта в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на агрессора.

В СБУ отмечали, что в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых - средства, недвижимость, корпоративные права обоих должностных лиц, а также их имущество, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за рубежом, на общую сумму более 12 млрд в гривневом эквиваленте.

22 января Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 4 закона "О санкциях", к Богуслаеву Вячеславу и Кононенко Петру.

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