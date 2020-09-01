В тройке богатейших людей планеты внезапно оказался Илон Маск, а не Марк Цукерберг, как это было раньше.

Американское издание Bloomberg подготовило свой ежегодный рейтинг самых богатых людей в мире. Первое место занял Джефф Безос, за ним – Билл Гейтс. Закрыл тройку Илон Маск, а не Марк Цукерберг, как это было раньше.

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Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на рейтинг Bloomberg.

"Состояние Маска составило 115 миллиардов долларов. В то же время у Цукерберга - 111 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще неделю назад на третьем месте списка был Марк Цукерберг. При этом стоит подчеркнуть, что Маску не хватает еще 91 миллиарда долларов, чтобы возглавить рейтинг и стать самым богатым человеком мира, опередив Джеффа Безоса.

Список самых богатых людей в мире:

Джефф Безос (США, руководитель Amazon) – 202 миллиардов долларов;

Билл Гейтс (США, основатель Microsoft) – 125 миллиард долларов;

Илон Маск (США, владелец Tesla и SpaceX) – 115 миллиарда долларов;

Марк Цукерберг (США, Основатель Facebook) - 111 миллиардов долларов;

Бернар Арно (Франция, Владелец Louis Vuitton Moët Hennessy) – 85,7 миллиарда долларов;

Уоррен Баффет (США, руководитель Berkshire Hathaway) – 82,5 миллиарда долларов;

Стив Балмер (США, эксгендиректор Microsoft) – 80,8 миллиарда долларов;

Мукеш Амбани (Индия, владелец Reliance Industries) – 79,8 миллиарда долларов;

Ларри Пейдж (США, основатель Google) – 77,3 миллиарда долларов;

Сергей Брин (США, основатель Google) – 74,9 миллиарда долларов.

Важно для понимания

Когда говорится о состоянии самых богатых людей, то речь идет не о деньгах, которые они держат в наличке или на банковских счетах. Это прежде всего стоимость их доли в различных компаниях.

Поэтому эти состояния могут очень быстро и слишком ощутимо меняться. Например, одновременно с падением стоимости акций Amazon резко снизятся и состояние Джеффа Безоса.

Именно это и помогло Илону Маску резко подняться в рейтинге. Многие сферы пострадали из-за пандемии и карантин, а в это время SpaceX запустила в космос первый частный полет к МКС, что положительно повлияло на акции компании.

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Автор: УНИАН