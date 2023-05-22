Для 57% предпринимателей наиболее актуальными проблемами сейчас является снижение покупательной способности населения.

Малый и средний бизнес Украины (МСБ) все больше испытывает негативное влияние экономических последствий российской агрессии.

Как говорится в результатах ежеквартального опроса Европейской бизнес ассоциации, только 6% предпринимателей не понесли никаких потерь, вызванных войной, при том, что октябре 2022 года без потерь работали 10% МСБ.

24% опрошенных понесли потери непосредственно в результате боевых действий, а 7% имеют активы на временно оккупированных территориях. С 33% в октябре 2022 года до текущих 24% в мае уменьшилось количество МСБ, оценивающих потери своего бизнеса в минимальную сумму до $10 тыс. О потерях в диапазоне $10 тыс. - $50 тыс. сообщают уже 26%, еще 20% – в диапазоне $50 тыс. - $100 тыс., а 18% – более $100 тыс.

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Для 57% предпринимателей наиболее актуальными проблемами сейчас является снижение покупательной способности населения, для 31% – нехватка финансирования и доступа к кредитованию, для 29% – налоговое давление. По 28% жалуются на нехватку специалистов и проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.

У половины опрошенных МСБ есть мобилизованные в ряды ВСУ сотрудники, при этом у 22% – критичные для их деятельности специалисты. В частности, у 29% мобилизовано до 10% от военнообязанных работников, у 14% – 10-30%, и у 5% – более 30%.

Количество МСБ без каких-либо резервов увеличилось с 25% в октябре до 32% в мае. В то же время с 14% до 12% уменьшилось количество компаний, имеющих финансовые резервы на год и более. В один месяц оценивают собственную финансовую устойчивость 4% предпринимателей, в несколько месяцев – 31%, в шесть месяцев – 18%.

62% предпринимателей продолжают выплату заработной платы сотрудникам в полном объеме. Количество компаний, сокращающих размер зарплаты, уменьшилось с 18% до 16%. Увеличилось количество бизнесов, которые отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск – с 9% до 12%. Не выплачивают заработную плату сейчас 7% МСБ, увольняют работников – 16%.

19% опрошенных МСБ уже экспортируют продукцию за границу, а 14% находятся в процессе поиска контактов, переговоров или получения необходимых разрешительных документов. 41% предпринимателей работают в полном объеме, 49% ведут деятельность с определенными ограничениями, а 10% пока не работают – что сопоставимо с ситуацией полугодовой давности.

Опрос проводился с 24 апреля по 11 мая среди физических лиц-предпринимателей, участвующих в проекте по поддержке малого и среднего бизнеса от Европейской бизнес бссоциации Unlimit Ukraine. В опросе приняло участие 90 предпринимателей.

Помощь бизнесу в время войны

В июне 2022 года было объявлено о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Все программы объединены под общим названием "єРобота".

Предполагалось, что "єРабота" даст возможность создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.

30 марта 2023 года Кабинет министров принял постановление о расширении программы безвозвратных грантов "єРобота", которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса.

24 апреля 2023 года сообщалось о том, что по итогам первой волны подачи заявлений на гранты для ветеранов по программе "Собственное дело" 54 украинских защитника и защитницы запросили грантовые средства на 21 млн грн на старт или развитие своего бизнеса.

25 апреля 2023 года в Украине стартовал прием заявок на гранты до $35 тысяч. Прием заявок продлится до 24 июля 2023 года.

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