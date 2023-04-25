Прием заявок продлится до 24 июля 2023 года.

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявляет грантовую программу с объемом поддержки в 1,5 млн долларов для малых и средних семейных и женских предприятий.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, в рамках инициативы планируется предоставление грантов размером от 10 тыс. до 35 тыс. долларов США.

Грантовая поддержка будет предоставляться на мероприятия по релокации, открытию нового направления, масштабированию бизнеса на территории Украины, выходу на международные рынки, внедрению инновационных решений, оптимизации бизнес-процессов с целью повышения эффективности.

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Прием заявок продлится до 24 июля 2023 года. Учитывая значительный интерес, прием и рассмотрение заявок будет происходить поэтапно со следующими дедлайнами: 19 мая; 16 июня; 24 июля 2023 года.

"Одним из приоритетных направлений Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" является развитие женского предпринимательства. В рамках грантовой программы, направленной на поддержку актуальных потребностей женщин-предпринимательниц и владельцев семейного бизнеса, мы ожидаем предоставить около 100 грантов, имплементация которых начнется уже летом 2023 года", – отметила руководитель Программы USAID "Конкурентоспособная экономика" Олеся Залуська.

Приоритетными отраслями для предоставления грантовой поддержки являются производство косметических, текстильных изделий, предметов домашнего обихода, крафтовые производства, переработка пищевых продуктов, IT, изготовление мебели и других продуктов. При этом программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" открыта к заявкам на поддержку других секторов, которые соответствуют критериям отбора.

Гранты во время войны

В июне 2022 года было объявлено о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Все программы объединены под общим названием "єРобота".

Предполагалось, что "еРабота" даст возможность создать в Украине более 300 тысяч рабочих мест.

30 марта 2023 года Кабинет министров принял постановление о расширении программы безвозвратных грантов "єРобота", которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса.

24 апреля 2023 года сообщалось о том, что по итогам первой волны подачи заявлений на гранты для ветеранов по программе "Собственное дело" 54 украинских защитника и защитницы запросили грантовые средства на 21 млн грн на старт или развитие своего бизнеса.

24 апреля 2023 года стартовала вторая волна подачи заявлений, которая продлится две недели.

Полученные грантовые заявки в течение следующих 15 рабочих дней будут обрабатываться "Ощадбанком" и Государственной службой занятости, которые будут проверять деловую репутацию заявителя и представленные им документы, оценивать реалистичность его бизнес-плана, после чего он должен пройти собеседование со специалистами Центра занятости, по результатам которого принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении гранта.

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