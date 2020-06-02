Бизнес рекомендует премьеру эффективный рецепт перезапуска экономики через доступную ипотеку

Драйвером восстановления экономики Украины может стать программа строительства жилья эконом-класса с помощью программы ипотечных кредитов для населения под 3% годовых сроком до 20 лет.

Об этом говорится в официальном письме Президента Ассоциации «Предприятий строителей «Интеграл-Буд» Владимира Зубика к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Полный текст Владимир Зубик выложил на своей странице в Facebook.

«Люди будут массово вкладывать валютные накопления в экономику Украины. Сотни тысяч украинцев обменяют валюту на гривну и инвестируют ее в квартиры. Инвестиции в строительство жилья обеспечат развитие более 20 отраслей экономики. Мультипликатор жилищного строительства является одним из самых высоких - 11,5. Это обеспечит заказами украинских производителей. Потому что новостройки на 98% - это украинские сырье и материалы, в частности, продукция металлургии, которая сейчас имеет сложности с экспортом. Все это будет содействовать созданию большого количества рабочих мест», - говорится в письме Президента Ассоциации предприятий строителей.

Владимир Зубик отмечает, что в отличие от строительства дорог и мостов, при доступном кредитовании жилья государство вернет вложенные деньги и получит прибыль.

«Инвестиции в жилье – это кредит, который требует возвращения тела и процентов. Плюс поступления налогов от заработной платы, прибыли и НДС от предприятий. И не только от строительной отрасли, но и от тех предприятий, где начнут работать люди, чтобы выплачивать ипотеку. Кроме того, доступные кредиты для населения - это государственные инвестиции, которые полностью лишены коррупционной составляющей. Правительство через банки предоставляет кредит сотням тысяч украинцев, нет никаких государственных органов в качестве посредников», - пишет Владимир Зубик.

Кроме того, по его словам, государство сможет выгодно и эффективно запустить программу реновации устаревшего жилья, как в Киеве, так и в небольших городах.

«Доступная ипотека создаст рынок недвижимости в этих населенных пунктах, позволит привлечь системных игроков к строительству, а это - новое комфортное жилье, благоустройство, оборудованные микрорайоны с инфраструктурой, тот же ремонт дорог и инженерных сетей. Украинцы получат мотивацию покупать квартиры для себя, своих детей и внуков на родине, оставаться здесь жить и работать, а не искать счастья на чужбине. Это на самом деле революционная реформа, которая запустит инвестиционный бум в стране№, - подчеркивает Владимир Зубик.

Как сообщалось ранее, Президент и Правительство планируют создать 154 тысяч рабочих мест с помощью проекта «Большое строительство», который стартовал в марте 2020 года и предполагает масштабное строительство объектов инфраструктуры - дорог, мостов, школ, стадионов и больниц. Проект финансируется за государственные средства, только в дорожное хозяйство Правительство закладывает более 100 млрд. грн.

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