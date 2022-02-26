Помощь можно отправлять в криптовалютах Ethereum, Bitcoin and Tether.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как направить помощь украинским военным в криптовалюте.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Помощь нашим бойцам в крипте Ethereum, Bitcoin and Tether (USDTtrc20): BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1p, ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18a45e14,

USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6Vfcy", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Национальный банк Украины открыл спецсчет для сбора средств для ВСУ. За сутки на спецсчет поступило почти 300 млн грн (в эквиваленте). Средства на этот счет поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в частности из стран ЕС, США, Канады, Британии и тому подобное).

Кроме того, НБУ обратился к банкам Украины с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, поскольку средства направляются на помощь ВСУ.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708. Реквизиты для зачисления средств в других валютах указаны на сайте НБУ.