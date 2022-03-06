Компании ссылаются на "беспрецедентный характер текущего конфликта".

Кредитные компании Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России.

Ссылаясь на "беспрецедентный характер текущего конфликта и неопределенную экономическую ситуацию", Mastercard объявила о своем решении в заявлении, опубликованном в субботу, передает CNN.

"Наши коллеги, наши клиенты и партнеры пострадали так, как большинство из нас не могло себе представить", — говорится в заявлении. "Это решение вытекает из наших недавних действий по блокировке нескольких финансовых учреждений в платежной сети Mastercard, как того требуют регулирующие органы во всем мире".

Mastercard, работающая в России более 25 лет, заявила, что "карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard".

Компания-эмитент кредитных карт, заявившая, что у нее в России около 200 сотрудников, добавила, что "любая карта Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах".

Visa заявила, что планирует работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы приостановить все транзакции и операции Visa в стране, согласно заявлению, также опубликованному в субботу.

Visa заявила, что в ближайшие дни "все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, и любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации".

"Мы вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали", — заявил председатель и главный исполнительный директор Visa Эл Келли. "Мы сожалеем о том влиянии, которое это окажет на наших уважаемых коллег, а также на клиентов, партнеров, продавцов и держателей карт, которых мы обслуживаем в России. Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требуют, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями".

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал все мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.

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