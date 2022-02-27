Важно заморозить не только счета политического руководства России и Беларуси.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал все мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.

Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

"Обращаюсь ко всем мировым криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России. Важно заморозить не только счета политического руководства России и Беларуси, но и всех граждан", - говорится в сообщении.

Visa и Masterсard:

Национальный банк Украины обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками – резидентами Российской Федерации.

Указывается, что такое обращение обусловлено необходимостью принятия мер, связанных с введением правового режима военного положения на территории Украины во исполнение указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Кроме того, лидеры США, Франции, Германии, Италии, Британии, Канады и ЕС в ближайшие дни отключат определенное количество банков Российской Федерации от международной банковской системы платежей SWIFT.